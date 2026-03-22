Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 3.4°C, haciendo que el aire fresco sea predominante. Se espera una leve brisa que podría alcanzar los 16 km/h. Con la humedad establecida alrededor del 80%, es probable que se sienta un poco pesado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que las condiciones climáticas permanecerán con cielos parcialmente nublados, alcanzando una máxima de 7.3°C. Los vientos soplarán con un promedio de 25 km/h, brindando algo de frescor. Al anochecer, la humedad seguirá alta, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera y mantenerse hidratado para prevenir la sensación de pesadez. Recuerda que las noches frescas son ideales para observar las estrellas si el cielo lo permite.

“Disfrutar de un cielo despejado al atardecer puede ser una experiencia memorable, sobre todo en un día nublado como hoy”