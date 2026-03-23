Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de marzo de 2026
Meteorología hoy
Pronóstico del clima en Jujuy para la mañana
En la provincia de Jujuy, se espera que la mañana comience con un cielo despejado, mientras el clima se mantendrá estable y sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, lo que sugiere un inicio fresco del día. Aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre deberán considerar abrigarse adecuadamente para disfrutar de una mañana refrescante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde, el termómetro aumentará lentamente hasta llegar a los 18.4°C. Aunque el cielo estará mayormente despejado, es importante mencionar que los vientos se incrementarán, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. No se esperan lluvias, por lo que las condiciones serán favorables para diversas actividades al aire libre.
En la noche, la temperatura disminuirá gradualmente. A lo largo de la jornada, se mantendrá una humedad media del 46%. No obstante, se recomienda tener una prenda de abrigo ligera a mano cuando comience a refrescar.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de marzo de 2026
El amanecer en Jujuy será a las 08:01 y el atardecer se producirá a las 18:41. Este lapso de luz natural proporciona más de diez horas para disfrutar de actividades durante el día mientras la iluminación solar es óptima.