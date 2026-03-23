Pronóstico del clima en Jujuy para la mañana

En la provincia de Jujuy, se espera que la mañana comience con un cielo despejado, mientras el clima se mantendrá estable y sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, lo que sugiere un inicio fresco del día. Aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre deberán considerar abrigarse adecuadamente para disfrutar de una mañana refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el termómetro aumentará lentamente hasta llegar a los 18.4°C. Aunque el cielo estará mayormente despejado, es importante mencionar que los vientos se incrementarán, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. No se esperan lluvias, por lo que las condiciones serán favorables para diversas actividades al aire libre.

En la noche, la temperatura disminuirá gradualmente. A lo largo de la jornada, se mantendrá una humedad media del 46%. No obstante, se recomienda tener una prenda de abrigo ligera a mano cuando comience a refrescar.

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El amanecer en Jujuy será a las 08:01 y el atardecer se producirá a las 18:41. Este lapso de luz natural proporciona más de diez horas para disfrutar de actividades durante el día mientras la iluminación solar es óptima.