Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz, el clima se presentará con condiciones de parcial nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a 3.4°C. El viento soplará del noreste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h, mientras que la humedad relativa mantendrá un promedio del 80% a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, se espera un incremento en la nubosidad con temperaturas que irán ascendiendo hasta un máximo de 7.3°C. Los vientos continuarán constantes a lo largo de la jornada, con una moderada intensidad que oscilará sobre los 25 km/h. Por la noche, la nubosidad persistirá, pero sin precipitaciones significativas, favoreciendo una atmósfera tranquila en Santa Cruz.