Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de marzo de 2026
Pronóstico diario
Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz, el clima se presentará con condiciones de parcial nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a 3.4°C. El viento soplará del noreste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h, mientras que la humedad relativa mantendrá un promedio del 80% a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde, se espera un incremento en la nubosidad con temperaturas que irán ascendiendo hasta un máximo de 7.3°C. Los vientos continuarán constantes a lo largo de la jornada, con una moderada intensidad que oscilará sobre los 25 km/h. Por la noche, la nubosidad persistirá, pero sin precipitaciones significativas, favoreciendo una atmósfera tranquila en Santa Cruz.
Nota: Las condiciones climáticas son parte integral de nuestra rutina diaria. Manténgase informado y preparado para cualquier eventualidad climática que pueda alterar sus planes.