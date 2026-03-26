Tiempo en la mañana de Buenos Aires

Esta mañana en Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo despejado y temperaturas frescas, alcanzando un mínimo de 5.6°C. La humedad será notable con un nivel del 92%. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 10 km/h desde el noreste, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche en Buenos Aires, el cielo continuará mayormente despejado. Las temperaturas subirán gradualmente a un máximo de 15.7°C, con vientos que alcanzarán velocidades de 6 km/h. A medida que avance la noche, el clima seguirá estable y sin precipitaciones, con una luna visible a partir de las 17:06, que estará en la fase de cuarto menguante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se recomienda vestir capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Mantenerse hidratado y usar protección solar suave durante la tarde es aconsejable, dado que el sol estará presente de manera continua. Los peatones y ciclistas deberán tener en cuenta las condiciones de viento al planificar sus desplazamientos.