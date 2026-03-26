Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de marzo de 2026
Pronóstico diario
Tiempo en la mañana de Buenos Aires
Esta mañana en Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo despejado y temperaturas frescas, alcanzando un mínimo de 5.6°C. La humedad será notable con un nivel del 92%. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 10 km/h desde el noreste, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Para la tarde y noche en Buenos Aires, el cielo continuará mayormente despejado. Las temperaturas subirán gradualmente a un máximo de 15.7°C, con vientos que alcanzarán velocidades de 6 km/h. A medida que avance la noche, el clima seguirá estable y sin precipitaciones, con una luna visible a partir de las 17:06, que estará en la fase de cuarto menguante.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires
Se recomienda vestir capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Mantenerse hidratado y usar protección solar suave durante la tarde es aconsejable, dado que el sol estará presente de manera continua. Los peatones y ciclistas deberán tener en cuenta las condiciones de viento al planificar sus desplazamientos.