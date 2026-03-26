Para Córdoba, el clima de hoy anuncia un cielo mayormente nublado durante la mañana con una temperatura mínima de 7.3°C. La humedad se mantendrá en torno al 54%, lo cual puede influir en la sensación térmica. Se esperan vientos a lo largo del día con una velocidad media de 11 km/h, lo que ayudará a dispersar la nubosidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, las condiciones de cielo mayormente nublado persistirán, con temperaturas que podrían alcanzar los 21.9°C. La sensación térmica será agradable, aunque la velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender, llevando el termómetro a los mismos valores iniciales del día, alrededor de los 7.3°C.

Frecuentar ropa ligera, pero mantener una chaqueta a mano para las horas más frías, sería recomendable para aquellos que planean actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de marzo de 2026

El amanecer está previsto para las 08:12 horas, mientras que el atardecer se producirá a las 18:21 horas, permitiendo la observación de las estrellas antes de las siete de la tarde.