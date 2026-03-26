Hoy en Jujuy, el clima amanecerá con temperaturas bajas, alcanzando mínimas de 4.2°C. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, aunque dejando ver el sol ocasionalmente. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad promedio de 10 km/h, lo que podría hacer sentir la temperatura un poco más fresca. La humedad relativa alcanzará un máximo de 85%, por lo que se recomienda abrigarse bien.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

La tarde y noche en Jujuy presentarán cielos mayormente despejados con una temperatura máxima que alcanzará los 18.4°C. Los vientos podrían aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. La noche se espera tranquila, con una baja significativa en las temperaturas mientras el día se transforma en noche. La sensación térmica podría resultar más placentera debido al descenso en la humedad, brindando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. No se anticipa lluvia y la probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que las condiciones serán favorables para disfrutar del aire libre por la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de marzo de 2026

El amanecer en Jujuy será a las 08:01 de la mañana, mientras que el ocaso será alrededor de las 18:41 de la tarde. Con estas horas de luz, se puede disfrutar de la belleza natural de la región durante el día y relajar bajo las estrellas por la noche.