Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de marzo de 2026
Clima Hoy
El clima en Neuquén para la mañana de hoy estará con un cielo parcialmente nuboso, donde las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 4.9°C. Se espera que los vientos soplen con una velocidad máxima de 13 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco al inicio del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y noche, Neuquén continuará con cielos parcialmente nublados. La temperatura máxima ascenderá a unos 17°C, permitiendo así un ambiente agradable para las actividades al aire libre. La humedad tendrá un valor máximo alcanzando el 75%, lo cual podrá generar una sensación térmica más elevada. Los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de marzo de 2026
El sol en Neuquén hoy se espera que salga a las 08:47 y se pondrá aproximadamente a las 18:16. En cuanto a la luna, su salida será alrededor de las 17:28 y se pondrá a las 08:22 del día siguiente. Estos horarios proporcionan una buena cantidad de horas de luz diurna para disfrutar las actividades al aire libre.