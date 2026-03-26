El clima en Neuquén para la mañana de hoy estará con un cielo parcialmente nuboso, donde las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 4.9°C. Se espera que los vientos soplen con una velocidad máxima de 13 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, Neuquén continuará con cielos parcialmente nublados. La temperatura máxima ascenderá a unos 17°C, permitiendo así un ambiente agradable para las actividades al aire libre. La humedad tendrá un valor máximo alcanzando el 75%, lo cual podrá generar una sensación térmica más elevada. Los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de marzo de 2026

El sol en Neuquén hoy se espera que salga a las 08:47 y se pondrá aproximadamente a las 18:16. En cuanto a la luna, su salida será alrededor de las 17:28 y se pondrá a las 08:22 del día siguiente. Estos horarios proporcionan una buena cantidad de horas de luz diurna para disfrutar las actividades al aire libre.