Pronóstico del clima para esta mañana en San Juan

Esta mañana en San Juan disfrutaremos de un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.2°C. No hay probabilidad de lluvias, por lo que se prevé un clima agradable para iniciar el día. La humedad relativa estará en el entorno del 33%, brindando un aire relativamente seco. Los vientos serán leves con una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, la temperatura aumentará hasta alcanzar un máximo de 20.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y sin precipitaciones esperadas, lo que promete una tarde ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, el clima permanecerá estable con vientos suaves que no superarán los 11 km/h. Se mantendrá la humedad moderada, contribuyendo a una sensación térmica agradable.