Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de marzo de 2026
Clima en San Juan
Pronóstico del clima para esta mañana en San Juan
Esta mañana en San Juan disfrutaremos de un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.2°C. No hay probabilidad de lluvias, por lo que se prevé un clima agradable para iniciar el día. La humedad relativa estará en el entorno del 33%, brindando un aire relativamente seco. Los vientos serán leves con una velocidad de hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde, la temperatura aumentará hasta alcanzar un máximo de 20.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y sin precipitaciones esperadas, lo que promete una tarde ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, el clima permanecerá estable con vientos suaves que no superarán los 11 km/h. Se mantendrá la humedad moderada, contribuyendo a una sensación térmica agradable.