Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de marzo de 2026
Estado del clima
En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones de nubosidad parcial, con temperaturas mínimas que rondarán los 3.4°C. Se espera que los vientos no superen los 16 km/h, mientras que el nivel de humedad estará en un 80%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde, el pronóstico indica que el tiempo continuará con condiciones similares, con temperaturas máximas cerca de los 7.3°C. Los vientos aumentarán levemente su intensidad, alcanzando hasta 25 km/h.
Por la noche, es probable que el cielo siga mayormente nuboso, pero sin lluvias esperadas. La humedad permanecerá alta, alcanzando un 95%, lo que podría generar una sensación de frío adicional.