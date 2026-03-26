En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones de nubosidad parcial, con temperaturas mínimas que rondarán los 3.4°C. Se espera que los vientos no superen los 16 km/h, mientras que el nivel de humedad estará en un 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el pronóstico indica que el tiempo continuará con condiciones similares, con temperaturas máximas cerca de los 7.3°C. Los vientos aumentarán levemente su intensidad, alcanzando hasta 25 km/h.

Por la noche, es probable que el cielo siga mayormente nuboso, pero sin lluvias esperadas. La humedad permanecerá alta, alcanzando un 95%, lo que podría generar una sensación de frío adicional.