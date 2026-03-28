Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Clima hoy
Mañana en Santa Fe
Durante la mañana en Santa Fe, el clima se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en 7.9°C. El viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. A lo largo de la mañana, el porcentaje de humedad máxima se mantendrá estable en un 85%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, favoreciendo un incremento en la temperatura que alcanzará un máximo de 18.5°C. Aún persistirán vientos moderados, con ráfagas que podrían llegar a 16 km/h. La humedad continuará en torno a un 85%, por lo que se recomienda usar ropa ligera pero llevar un abrigo por si la noche resultara fresca.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de marzo de 2026
Hoy, el sol aparecerá por el horizonte a las 07:28 y se ocultará nuevamente al final del día a las 18:06. Estas horas son ideales para disfrutar del aire libre, siempre manteniendo medidas de cuidado personal ante el sol.