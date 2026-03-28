Pronóstico para la mañana de hoy en Tucumán

Durante las primeras horas de la jornada, el clima se presentará parcialmente nuboso, con mínima de 8.5°C. La humedad será alta, rondando el 80%, lo que podría provocar una sensación de frescura. Es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 22.4°C, permitiendo una agradable jornada para actividades al aire libre. Sin embargo, se esperan ráfagas de viento con una velocidad de hasta 11 km/h, por lo que te sugerimos sujetar bien objetos livianos si estás al aire libre. Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, proporcionando un excelente marco para observaciones astronómicas, siempre que la nubosidad lo permita.