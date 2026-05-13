Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
11°
Viento
Este 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noroeste 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:08 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Este 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Este 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Este 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Este 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noreste 8 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Noreste 4 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Este 4 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Este 3 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Oeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noroeste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noroeste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Noroeste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Noroeste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.