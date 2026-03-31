Cómo estará el clima en Semana Santa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

En las puertas del fin de semana largo por Semana Santa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para los principales centros turísticos de la Argentina, con un panorama en general favorable para quienes planean aprovechar los cuatro días de descanso con una escapada.

En ese contexto, el clima durante el fin de semana largo de Pascuas en distintos rincones del país presentará variaciones, aunque en casi todos reinarán las altas temperaturas, y en pocas ocasiones podrían mezclarse con lluvias.

Calor en pleno otoño. Foto: NA

Cómo estará el clima en Semana Santa en los principales destinos turísticos

Ciudad de Buenos Aires y Conurbano

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fin de semana largo por Semana Santa estará marcado por el calor. Se prevé que Jueves Santo comience con lluvias, aunque el resto de los días presentarán bajas probabilidades de precipitaciones y temperaturas máximas que rondarán los 30 grados, lo que anticipa un escenario típico de verano en pleno otoño.

Mar del Plata y la Costa Atlántica

En la Costa Atlántica, especialmente en Mar del Plata y los demás destinos balnearios, no se esperan lluvias desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. Según el SMN, el clima será agradable, incluso con condiciones aptas para disfrutar de la playa, ya que las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados, con jornadas templadas y buena presencia de sol.

San Carlos de Bariloche

En la Patagonia, especialmente en San Carlos de Bariloche, el tiempo acompañará con días mayormente soleados con temperaturas frescas, ya que las mínimas serán cercanas a los 4 °C y máximas que alcanzarán los 16 °C, ideales para actividades al aire libre y turismo de naturaleza.

Cómo estará el clima en Brailoche. Foto: Bariloche Ar

Villa Carlos Paz

En el punto turístico por excelencia de Córdoba, el clima también tendrá características veraniegas. Se esperan temperaturas mínimas en torno a los 20 °C y máximas que superarán los 30 °C, con una baja probabilidad de lluvias durante jueves y viernes.

Mendoza

La Ciudad de Mendoza presentará condiciones estables, con días soleados. Las mínimas se ubicarán entre los 17 y 20 grados, mientras que las máximas superarán los 26 °C, generando un entorno ideal para el turismo y las actividades al aire libre.

Cataratas del Iguazú

En las Cataratas del Iguazú se mantiene la alerta por temperaturas extremas. Durante Semana Santa, se prevén jornadas con pleno sol, mínimas por encima de los 20 grados y máximas que superarán los 33 °C, lo que implicará condiciones de calor intenso.