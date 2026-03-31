En el clima de Ciudad De Buenos Aires, la mañana comenzará con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.6°C. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda llevar abrigo si debes salir temprano. A lo largo de la mañana, los vientos alcanzarán una velocidad promedio de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, la temperatura ascenderá a unos agradables 16°C, manteniéndose las condiciones de nubosidad parcial. Esta situación acompañará a los ciudadanos durante la noche, donde se sugiere salir con abrigo liviano si hay planes de actividades al aire libre. El viento se mantendrá constante con velocidades de hasta 12 km/h, ofreciendo un día tranquilo para quienes prefieren realizar actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Para los entusiastas de la astronomía, se prevé el amanecer a las 07:57 y el atardecer a las 17:50. Es una oportunidad ideal para disfrutar del ciclo solar este martes en Ciudad de Buenos Aires.