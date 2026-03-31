Hoy en Córdoba, se espera un clima con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, y es probable que la humedad sea notable, alcanzando máximos del 54%. La velocidad del viento será de 12 km/h, creando una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, el cielo en Córdoba continuará con una presencia de nubes. Las temperaturas podrían subir hasta un máximo de 21.9°C, mientras que el viento podría alcanzar una velocidad de 19 km/h. En la noche, el clima será similar, vendrán condiciones más frescas con una disminución en la temperatura y una ligera brisa durante todo el periodo.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, es relevante saber que el clima no impedirá disfrutar de las estrellas. Este martes 31 de marzo de 2026, el sol se alzará a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, brindando un marco ideal para la observación hasta que las nubes se interpongan.