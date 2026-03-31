Pronóstico detallado para la mañana

Hoy en Corrientes, la jornada comenzará con un clima suave y temperaturas que irán desde los 8.2°C. El cielo estará parcialmente nuboso, lo que aportará cierta frescura ideal para comenzar el día con energía. Sin previsión de lluvias, será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa es alta, alcanzando hasta el 94%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 19 km/h, lo cual asegurará un ambiente muy agradable para las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance el día, las temperaturas en la tarde subirán hasta alcanzar los 18.8°C. La tarde se mantendrá parcialmente nubosa, favoreciendo un clima templado sin precipitaciones. El viento, aunque leve, incrementará ligeramente su velocidad a 22.5 km/h, trayendo frescura por la tarde. El atardecer será ideal para quienes disfrutan de la calidez moderada que ofrece Corrientes. Con un descenso en las temperaturas hacia la noche, el máximo nivel de humedad permanecerá en el 94%, proporcionando ese ambiente característico de humedad de la región.

¡A disfrutar de un día parcialmente nuboso con temperaturas ideales para cualquier actividad!