Hoy en Formosa, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Se experimentarán temperaturas mínimas cercanas a los 7.9°C, lo que sugiere un comienzo fresco del día. A medida que avanzamos en la jornada, la temperatura puede alcanzar un rango superior de hasta 20.5°C, proporcionando un entorno más templado al mediodía. Los vientos se mantendrán relativamente constantes, con una velocidad media de 9 km/h, estableciendo condiciones agradables para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En horas de la tarde y noche en Formosa, el ambiente seguirá mostrando un cielo despejado. Las condiciones de viento se incrementarán ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h que incidirán en la impresión térmica que los residentes experimentarán hacia la noche. No hay previsión de lluvia, con una probabilidad de precipitación que ronda el 0%, haciendo que cualquier actividad al aire libre sea óptima en este momento del día.

Para los que disfrutan de las actividades al aire libre, asegúrense de llevar ropa adecuada para cambios de temperatura entre la mañana y la noche.