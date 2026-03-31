En Jujuy, el clima para esta mañana de martes se presenta con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, aportando una sensación fresca al inicio del día. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad moderada, alcanzando los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las condiciones del clima en Jujuy continuarán con nubosidad variable, mientras que las temperaturas máximas llegarán hasta los 18.4°C. Se espera una humedad relativa máxima del 85%, lo cual podría generar una sensación de bochorno. Los vientos persistirán con ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h, brindando cierto alivio a la jornada.

En la noche, el clima se mantendrá estable con cielos parcialmente nublados. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descarta completamente alguna llovizna aislada. Se recomienda estar preparado para cambios bruscos en el clima, característica de esta estación en la región.

El amanecer está previsto para las 08:01, mientras que el sol se ocultará a las 18:41, marcando un día relativamente corto y típico de esta época del año.