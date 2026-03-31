Estado del clima en la mañana

En La Pampa, el día comienza con cielos despejados y una temperatura mínima de 7.1°C. Durante la mañana, no se espera precipitación, lo que permitirá un inicio de semana ideal para actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar estas condiciones antes de que las nubes empiecen a aumentar hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, el clima se mantendrá mayormente estable, con cielos parcial a mayormente nublados y temperaturas alcanzando un máximo de 18.4°C. Aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo baja, el viento aumentará ligeramente, con velocidades de hasta 14 km/h. Durante la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con una temperatura mínima de 7.1°C.