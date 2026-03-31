En la mañana de hoy, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas alcanzando un mínimo de 6.6°C. La sensación térmica podría sentirse un poco más baja debido a la humedad que rondará el 62%.

Durante todo el día, los vientos soplarán moderadamente, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, manteniendo las condiciones frescas. Se recomienda llevar abrigo si es que se realizan actividades al aire libre en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al caer la tarde y durante la noche, las temperaturas subirán un poco más y podrían acercarse a unos 17.5°C en su punto más alto. El cielo, aunque parcialmente nuboso, ofrecerá algunos claros, permitiendo ver el cielo estrellado en ciertos momentos.

A lo largo de la tarde y la noche, se prevé que el viento continúe con una velocidad similar a lo largo del día. Las condiciones generales serán agradables para disfrutar de actividades nocturnas en la ciudad.