Para hoy en San Juan, el clima estará marcado por un amanecer a las 08:29 y el inicio de una jornada con temperatura mínima de 9.2°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso durante toda la mañana, lo que configurará un ambiente fresco y agradable. A medida que avanza el día, las temperaturas comenzarán a subir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20.4°C. A pesar de que no se espera lluvia, la humedad máxima podría alcanzar el 61%, lo que podría sentirse algo más sofocante en momentos puntuales. Los vientos provenientes del sudeste tendrán una velocidad promedio de 11 km/h, lo cual será una constante a lo largo del día, ofreciendo cierta frescura. La puesta del sol está prevista para las 18:37, y el anochecer traerá consigo temperaturas más frescas que facilitarán un ambiente propicio para caminatas o actividades al aire libre. El viento continuará leve durante la noche, con una velocidad que no superará los 17 km/h.