Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 31 de marzo de 2026
Clima Diario
En Santa Cruz, el día comenzará con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipan temperaturas frescas, con un mínimo de 3.4°C. El clima se mantendrá seco durante estas horas, y aunque el viento será apenas perceptible, alcanzando una máxima de 25 km/h, es recomendable abrigarse debido al fresco matinal.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. Continuará el cielo parcialmente nublado y se espera que las ráfagas de viento aumenten ligeramente, registrando un incremento en la velocidad de alrededor de 30 km/h. Este patrón de viento podría ser más notorio en áreas abiertas.
Se sugiere a los residentes y turistas considerar estas condiciones al planificar actividades al aire libre. Sin embargo, no hay precipitaciones significativas previstas, por lo que las actividades como caminatas o paseos son factibles.