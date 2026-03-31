En Santa Cruz, el día comenzará con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipan temperaturas frescas, con un mínimo de 3.4°C. El clima se mantendrá seco durante estas horas, y aunque el viento será apenas perceptible, alcanzando una máxima de 25 km/h, es recomendable abrigarse debido al fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. Continuará el cielo parcialmente nublado y se espera que las ráfagas de viento aumenten ligeramente, registrando un incremento en la velocidad de alrededor de 30 km/h. Este patrón de viento podría ser más notorio en áreas abiertas.

Se sugiere a los residentes y turistas considerar estas condiciones al planificar actividades al aire libre. Sin embargo, no hay precipitaciones significativas previstas, por lo que las actividades como caminatas o paseos son factibles.