Clima en Catamarca para la mañana: El día comenzará con despejado y una sensación térmica agradable. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre 6.4°C y un máximo de 23.7°C. La humedad relativa alcanzará el 65%, lo que podría generar una atmósfera un tanto húmeda. Se recomienda vestir con capas que puedas quitarte conforme avanza el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima en Catamarca continuará siendo cálido, con un viento moderado que alcanzará hasta 21 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, preservando una sensación térmica placentera. Al llegar la noche, el clima se estabilizará con una brisa suave del sur, manteniendo una temperatura alrededor de 21.1°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el sol en Catamarca saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, dejando suficiente luz diurna para disfrutar actividades al aire libre. No obstante, si tienes planes de observación astronómica, la luna emergerá en el firmamento a las 17:53, proporcionando un espectáculo natural para los amantes de la astronomía. Disfruta de las estrellas, siempre procurando campamentos en áreas adecuadas para minimizar la contaminación lumínica.