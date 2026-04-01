En la mañana, la clima en Ciudad de Buenos Aires estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8.6°C, lo que sugiere un inicio de jornada fresco. Se recomienda llevar un abrigo liviano si planea estar al aire libre durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y la noche, se espera que el clima continúe siendo parcialmente nuboso con algunas nubes dispersas. La temperatura alcanzará un máximo de 16°C, brindando un ambiente templado. Los vientos soplarán a una velocidad media de 8 km/h, ofreciendo una brisa agradable. La humedad relativa será del 62%, lo que podría agregar una sensación de frescura al caer la noche.

Recordamos a nuestros lectores que al caer la tarde, las condiciones del tráfico suelen tornarse más lentas. Sugiere salir con tiempo si tiene compromisos en el centro de la ciudad.