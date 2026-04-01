El clima en Corrientes durante la mañana

Hoy en Corrientes, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C, y a lo largo de la mañana se experimentará un ascenso gradual hasta las 18.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 9 km/h, lo que aportará frescura a la atmósfera. La humedad será del 44%, manteniendo el clima confortable, pero se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avanza el día, el tiempo continuará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas se estabilizarán cerca de los 18.8°C, brindando un entorno agradable para actividades al aire libre. El viento continuará constante alrededor de los 9 km/h, y la humedad podría incrementar ligeramente, asegurando que la noche termine sin sobresaltos climáticos importantes.

Se recomienda aprovechar las horas de sol para disfrutar de actividades exteriores, pero manténgase informado de cualquier cambio imprevisto que pudiera derivar de variaciones meteorológicas.