Pronóstico del tiempo para hoy en Formosa

Esta mañana en Formosa, el cielo estará parcialmente nuboso, predominando una temperatura entre los 7.9°C y 9.2°C. **Los vientos**, que tendrán una velocidad media de 9 km/h, mantendrán una brisa ligera durante todo el período. No se espera ninguna **precipitación** significativa durante el día de hoy, manteniéndose prácticamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con una temperatura máxima alcanzando los 20.5°C. El viento continuará soplando a velocidades de hasta 17 km/h. La humedad relativa llegará hasta un **96%**, mientras que el riesgo de lluvias será prácticamente inexistente.

Observaciones astronómicas

En el plano astronómico, el **amanecer** tendrá lugar a las 07:37 am y el **atardecer** se producirá a las 06:08 pm. Para los aficionados a la observación lunar, la **luna** aparecerá a las 05:02 am.