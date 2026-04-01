El clima hoy en Jujuy estará caracterizado por un amanecer con el sol saliendo a las 08:01. En la primera parte del día, se espera un cielo despejado y una temperatura mínima de 4.2 grados Celsius. Durante la mañana, el clima se mantendrá estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las nubes aumentarán y la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. Aunque el día estará mayormente nublado, no se anticiparon precipitaciones significativas. Los vientos estarán moderados con una máxima de 10 km/h, lo que no debería implicar alertas. La humedad relativa rondará el 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente algo más pesado. Al atardecer, la puesta del sol será a las 18:41, y para la noche se espera un clima frío con la temperatura bajando nuevamente cerca de los mínimos del día.

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