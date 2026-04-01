Hoy en La Rioja, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima que rondará los 6°C. A lo largo del día, se espera que las temperaturas asciendan paulatinamente, alcanzando una máxima de 21.1°C. El viento tendrá una velocidad máxima de aproximadamente 10 km/h, lo que contribuirá a mantener la sensación térmica confortable para quienes realicen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance la tarde, hay una posibilidad moderada de precipitaciones, con una humedad relativa máxima en torno al 70%, lo que podría incrementar la percepción de bochorno. Se recomienda precaución a aquellas personas que planeen estar afuera durante períodos largos. La noche verá un descenso en las temperaturas, proporcionándonos un ambiente más fresco y agradable para disfrutar del aire libre.