Para este miércoles, el clima en Mendoza estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, con una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitación es baja, asegurando una mañana relativamente seca. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre antes de que las condiciones cambien hacia la tarde.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y la noche, se prevé que continúe el cielo mayormente nublado, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.5°C. Aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo baja, la humedad relativa será notable, alcanzando un 62%. El viento, con ráfagas que podrían llegar hasta los 11 km/h, ofrecerá una brisa ligera que hará más llevadero el clima templado de la jornada.

Si planeas salir por la tarde o noche, lleva una chaqueta ligera, ya que la combinación de viento y humedad podría darte sensación de frescura.