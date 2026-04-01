Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de abril de 2026
Noticias del clima
En Misiones, el clima de hoy comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas en la primera parte del día estarán entre los 6.8°C y 18.2°C, ofreciendo un clima templado pero un tanto fresco. La humedad será bastante alta, alcanzando el 97%, y los vientos soplarán principalmente desde el noreste a una velocidad promedio de 8 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Durante la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas no superarían los 18.2°C, lo que continúa el patrón de clima templado. Se espera que los vientos incrementen ligeramente su velocidad, con un promedio de 10 km/h y ráfagas potenciales de hasta 16 km/h. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día. La puesta de sol está programada para las 17:57, y la noche será ideal para actividades al aire libre gracias a la visibilidad y condiciones climatológicas previstas.