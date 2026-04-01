El clima hoy en Neuquén será mayormente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, lo que significa un día fresco para comenzar abril. Los vientos soplarán del noroeste con una velocidad promedio de 8 km/h, lo que hará que la mañana sea agradable y sin brisas fuertes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, el cielo seguirá parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C. A medida que avance la noche, la humedad se incrementará, llegando hasta el 75%, por lo que se recomienda vestirse de acuerdo y tener a mano un abrigo ligero. No se prevé precipitaciones para el día de hoy, lo cual es ideal para quienes deseen aprovechar actividades al aire libre.