En la mañana de hoy en Río Negro, se anticipa un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas empezarán en 6.8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.1°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, asegurando una jornada ventosa. La humedad será del 45%, lo que podría afectar la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se mantendrán condiciones similares con cielos parcialmente cubiertos. Durante la noche, las temperaturas se moderarán, oscilando entre los 6.8°C y 17.1°C. Es importante mencionar que no se espera lluvia para el día de hoy. El viento continuará siendo una constante, aunque podría suavizarse hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de abril de 2026

El amanecer está previsto para las 08:33 y el atardecer para las 17:51. Como resultado, el día tendrá una duración aproximada de 9 horas y 18 minutos. En cuanto a las fases lunares, la luna alcanzará su punto más alto a las 16:59.