El clima de hoy en Salta

El clima en la mañana de Salta se presentará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que puedes disfrutar de una jornada tranquila. El viento será leve, con una velocidad de hasta 8 km/h

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas llegarán a los 21.2°C, ofreciendo un ambiente agradable para salir y disfrutar. La humedad relativa alcanzará el 47%, manteniendo el aire seco. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 9 km/h, pero seguirán siendo moderadas.