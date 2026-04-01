Hoy en San Juan, el clima tendrá características particulares. La mañana comenzará con condiciones parcialmente nubosas, acompañadas de temperaturas mínimas alrededor de los 9.2°C. El viento soplará con una velocidad media de 11 km/h, manteniendo una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, se anticipa un aumento gradual de la temperatura alcanzando un máximo de 20.4°C. Sin embargo, las nubes continuarán presentes, llevando a un cielo parcialmente nublado. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con vientos que podrían intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante el día.

Se recomienda a los habitantes de San Juan llevar abrigo ligero durante las primeras horas del día y protegerse del viento.