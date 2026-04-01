Clima en Santa Cruz durante la mañana

Durante la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima presentará cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Se recomienda vestirse abrigado y llevar un paraguas debido a la probabilidad de leves precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, se espera que el tiempo continúe siendo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. Los vientos del sur tendrán una velocidad máxima de 25 km/h, generando una sensación térmica más baja. Mantenerse informado sobre futuras actualizaciones del clima puede ser beneficioso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de abril de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Es un buen momento para disfrutar del paisaje que ofrece el amanecer y el atardecer en la región patagónica.