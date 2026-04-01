Esta mañana en Santa Fe el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C. No se espera precipitación significativa, por lo que será una jornada tranquila para quienes deseen realizar actividades al aire libre. No obstante, la humedad alcanzará un porcentaje máximo del 85%, lo que podría generar una sensación térmica apenas más fresca. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, asegurando un clima ventoso pero sin grandes ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, las condiciones del clima se mantendrán similares. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, con cielos mayormente despejados. La humedad persistirá en torno al 85%, mientras que el viento disminuirá levemente en intensidad, soplando a una velocidad de hasta 13 km/h. Si bien no hay probabilidad de lluvia, es aconsejable estar preparado para el leve descenso de la temperatura durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de abril de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá hoy a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. El amanecer de mañana será un momento ideal para iniciar actividades al aire libre o simplemente disfrutar del inicio de otro día en esta hermosa ciudad.