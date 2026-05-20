Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.

El pronóstico para San Juan este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 11 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:18 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sureste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sureste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Sureste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sureste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.