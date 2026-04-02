En la Ciudad De Buenos Aires, el día comenzará con un clima caracterizado por cielo parcialmente cubierto y una temperatura mínima alrededor de los 8.6°C. Durante la mañana, se espera un leve ascenso en la temperatura, alcanzando niveles de confort. A pesar de algunas nubes, el día permanecerá mayormente seco, lo cual es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre. El viento tendrá una velocidad media, lo que añadirá una sensación agradable a la atmósfera del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el panorama continuará siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas llegarán a su punto máximo del día, rondando los 16°C. Es poco probable que veamos precipitaciones, lo que promete una tarde tranquila y agradable. Sin embargo, se sugiere tener en cuenta el factor de humedad, que se espera sea alto, influenciando cómo se percibe el calor. Hacia la noche, el ambiente se volverá más fresco, sugiriendo una jornada perfecta para disfrutar al aire libre con una chaqueta ligera.

Observaciones astronómicas para este día

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de abril de 2026 en Ciudad De Buenos Aires: El amanecer se espera a las 07:57 y la puesta de sol será alrededor de las 17:50. Estos períodos permiten disfrutar y planear actividades bajo una luz natural adecuada, mejorando la visibilidad y el disfrute de la jornada completa.