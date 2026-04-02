El clima en Córdoba esta mañana presenta características de un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.3°C. Será una mañana serena con vientos que pueden alcanzar hasta 12 km/h. La humedad estará en un rango cómodo, alrededor del 54%, haciendo que el ambiente se sienta agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, se anticipa que el clima mantendrá su tonalidad nubosa con temperaturas máximas que llegarán a los 21.9°C. Es un día donde podremos disfrutar de la relativa frescura de la tarde, antes del atardecer. Los vientos son algo más pronunciados en comparación al resto del día, con ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas. No habrá precipitaciones de importancia, y el ambiente se mantendrá seco y agradable.

Se recomienda mantener una botella de agua a mano para asegurarse de estar bien hidratado durante el día, dado que el ambiente seco puede requiera un cuidado extra de la piel.