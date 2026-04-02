Hoy en Corrientes se espera un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán cerca de los 8.2°C. No se espera precipitación alguna y la humedad alcanzará un máximo del 94%. Es un buen momento para disfrutar del clima fresco antes de que las temperaturas aumenten al mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, la temperatura subirá llegando a un máximo de 18.8°C. El viento soplará con una intensidad máxima de 9 km/h, proporcionando una brisa ligera. El cielo permanecerá parcialmente cubierto con nubes dispersas, pero se espera que la visibilidad sea buena durante todo el día y la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de abril de 2026

El sol se levantará a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, brindándonos un generoso tiempo de luz solar para disfrutar de las actividades al aire libre. La fase lunar actual está en cuarto creciente, lo que añade un toque especial para cualquier observación astronómica que se planifique para esta noche.