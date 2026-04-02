Hoy en Formosa, se prevé un clima con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.5°C durante la mañana. La humedad se mantendrá alta, oscilando alrededor del 96%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, la situación permanecerá similar con cielos parciales nublados. Las temperaturas descenderán a un mínimo de 7.9°C durante la noche. No se esperan precipitaciones importantes, y la probabilidad de lluvias es prácticamente nula. Los vientos, sin embargo, podrían intensificarse alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de abril de 2026

Según los datos astronómicos, hoy el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, permitiendo unas observaciones astronómicas viables al atardecer.