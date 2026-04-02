Hoy en Jujuy, el clima promete ser estable a lo largo de la jornada. Por la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 4.2°C. Los vientos soplarán levemente a una velocidad de 10 km/h, mientras que la humedad rondará el 85%. Se puede consultar más información del clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En horas de la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán similares, con una máxima de 18.4°C. El viento se mantendrá constante, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. La humedad relativa se mantendrá elevada en un 85%. No se esperan precipitaciones durante el día, lo que hace al clima ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, no olviden vestir ropa liviana considerando las temperaturas acogedoras de la tarde.

Aprovechen el buen tiempo y recuerden mantener la hidratación mientras disfrutan de las bondades del clima jujeño.