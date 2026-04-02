Clima esta mañana en La Pampa

Esta mañana en La Pampa, podremos disfrutar de un inicio de día parcialmente nuboso, con una sensación térmica que rondará entre los 7.1°C y 18.4°C. El clima será fresco con una brisa constante que alcanzará los 9 km/h. Es importante mencionar que la humedad máxima esperada es del 79%, lo que sugiere la posibilidad de un ambiente húmedo. Sin embargo, las precipitaciones no son parte del pronóstico para hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Pasando a la tarde y caída de la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, manteniendo una estabilidad en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, pero se mantendrán dentro de parámetros cómodos para disfrutar al aire libre. La velocidad del viento podría alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de abril de 2026

Hoy, el amanecer será a las 08:25 y el atardecer a las 18:08. Durante el transcurso del día, la luz natural permitirá extendidas horas de ocupación al aire libre.