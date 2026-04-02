Hoy en La Rioja se anticipa una jornada con clima parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6°C, brindando una mañana fresca que se verá acompañada por vientos moderados que alcanzarán los 21 km/h. La humedad relativa del aire se mantendrá en un nivel moderado del 70%, lo cual podría influir en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En el transcurso de la tarde, las máximas rondarán los 21.1°C, permitiendo un ascenso agradable de la temperatura a medida que el día avance. Las condiciones del tiempo seguirán siendo parcialmente nubosas, sin precipitaciones significativas esperadas. Hacia la noche, el clima se mantendrá estable, aunque los vientos disminuirán ligeramente en intensidad.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35 este jueves, proporcionando un día de duración moderada con observaciones astronómicas limitadas debido al cielo parcialmente cubierto.