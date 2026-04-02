Hoy en Neuquén, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 4.9°C y un máximo de 17°C. El viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, aportando una sensación fresca al ambiente. A lo largo de la mañana, las probabilidades de precipitación son casi nulas, con un porcentaje de humedad que rondará alrededor del 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, el cielo continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 17°C, mientras que la humedad relativa bajará ligeramente a un 35%. Aunque no se esperan precipitaciones, la velocidad del viento llegará a los 13 km/h, ofreciendo una brisa suave, ideal para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Ante estas condiciones climáticas, es recomendable usar ropa ligera durante el día, pero estar preparado con una chaqueta para la noche que puede refrescar un poco más. Recuerde consumir agua suficiente para mantenerse hidratado y proteger su piel con protector solar debido a la radiación solar que puede ser notable durante los momentos soleados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de abril de 2026

El sol en Neuquén saldrá a las 8:47 y se pondrá a las 18:16. Estos horarios ofrecen un claro panorama para planificar actividades al aire libre, disfrutando al máximo de las horas de luz.