Pronóstico del tiempo matutino en Salta

Para hoy en Salta, se espera un inicio de jornada con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas que iniciarán en 3.4°C. Durante la mañana, el clima permanecerá estable, con vientos suaves de hasta 5 km/h. La humedad relativa alcanzará un nivel máximo de 91%, haciendo que la sensación térmica sea un poco más fría de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C, mientras el cielo continúa con intervalos de nubes. En la noche, se prevé que el clima se mantenga similar, con una disminución de temperatura que rondará nuevamente los valores matutinos. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, con ráfagas que alcanzarían hasta 8 km/h. Recomendamos llevar abrigo ligero si planeas salir durante las horas nocturnas, ya que las jornadas nubosas pueden acentuar la sensación de frío.