Hoy en Santa Cruz, el día iniciará con condiciones de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales rondarán los 3.4°C, mientras que el viento soplará a una velocidad de hasta 16 km/h. La humedad alcanzará aproximadamente un 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, se espera que el viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de 7.3°C. El cielo continuará parcial y momentáneamente nuboso.

Vale la pena mencionar que no se esperan precipitaciones significativas, pero la humedad seguirá siendo elevada a lo largo del día.