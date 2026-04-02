Condiciones del clima en la mañana

Esta mañana en Santiago Del Estero nos recibe con clima parcialmente nuboso, experimentando un rango de temperaturas que va desde los 9.5°C hasta los alrededor de 22°C. La humedad relativa ronda el 63%, mientras que los vientos alcanzan una velocidad máxima de 18 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, se espera que continúe el clima parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 22°C para la tarde, bajando ligeramente en la noche. Los vientos persistirán con una velocidad máxima de alrededor de 26 km/h. Resulta recomendable estar al tanto de las condiciones y prever algún abrigo ligero para la noche por el leve descenso de temperatura.