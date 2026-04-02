Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de abril de 2026
Clima del día
Clima para hoy en Tierra Del Fuego
Hoy se prevé un clima mayormente nuboso durante la mañana en Tierra Del Fuego. Las temperaturas mínimas llegarán a los -0.6°C, lo que mantendrá un ambiente frío. La humedad rondará el 96%, y no se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones debido a la probabilidad del 9%. Los vientos soplarán desde el sector oeste a una velocidad máxima de 11 km/h, así que se recomienda abrigarse adecuadamente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque seguirá predominando la nubosidad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C, permitiendo un ligero ascenso térmico. Sin embargo, el viento se intensificará con rachas de hasta 17 km/h, aportando una sensación térmica más fresca. No olviden estar atentos a cualquier cambio climático repentino que pueda ocurrir a lo largo de la jornada.