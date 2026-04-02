Clima para hoy en Tierra Del Fuego

Hoy se prevé un clima mayormente nuboso durante la mañana en Tierra Del Fuego. Las temperaturas mínimas llegarán a los -0.6°C, lo que mantendrá un ambiente frío. La humedad rondará el 96%, y no se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones debido a la probabilidad del 9%. Los vientos soplarán desde el sector oeste a una velocidad máxima de 11 km/h, así que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque seguirá predominando la nubosidad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C, permitiendo un ligero ascenso térmico. Sin embargo, el viento se intensificará con rachas de hasta 17 km/h, aportando una sensación térmica más fresca. No olviden estar atentos a cualquier cambio climático repentino que pueda ocurrir a lo largo de la jornada.