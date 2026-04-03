Hoy en Buenos Aires, se espera un clima parcialmente nuboso a lo largo del día. Durante la mañana, las temperaturas estarán entre los 5.6°C y los 15.7°C. El viento será moderado con velocidades que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad relativa del aire será alta, situándose en torno al 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán en un rango similar, con un clima parcialmente nuboso. El viento persistirá, aunque con una velocidad más moderada, rondando los 16 km/h en ráfagas. Observe que la presión será estable en 1024 mb, lo que proporciona una sensación térmica menos sofocante.

Nota: Tenga en cuenta que no se espera precipitación para hoy, haciendo más confortable su actividad al aire libre.